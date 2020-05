День звездных войн: история праздника и его особенности

День звездных войн посвященный знаменитой киноленте, которая создана американским режиссером Джорджем Лукасом.

Этот праздник возник из-за игры слов: в английском языке знаменитая фраза джедаев Да пребудет с тобой Сила пишется May the force be with you. Поклонники обыграли это выражение, из-за сходства звучания и перевели его как Да пребудет с тобой четвертое мая.

Английское слово May созвучно с названием месяца, а слово force (сила) — с fourth (четвертый).

Именно четвертого мая фанаты по всему миру выбирают сторону света или темноты. Что же это за сила, которая должна сопровождать настоящего джедая? Это энергетическое поле, созданное всеми живыми существами, которые живут в Галактике.

Интересно, что 4 мая 1979 года первому фильму киносаги исполнилось почти два года. В этот день Маргарет Тэтчер стала новым премьер-министром Великобритании.

Ее партия обыграла каламбур, разместив объявление в вечерних новостях May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations, что означает Пусть будет с тобой четвертое мая, Мэгги. Поздравляем!

В Канаде в 2011 году состоялось первое громкое празднование, которое сопровождалось костюмированным шествием, видео и шоу-программой.

С тех пор праздник организовывают ежегодно.

Четвертого мая поклонники Звездных войн смотрят свою любимую киноэпопею, устраивают костюмированные шоу и флешмобы, читают журналы и комиксы, посвященные героям саги, играют в компьютерные игры.

