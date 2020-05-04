Во вторник, 5 мая, дожди и грозы прогнозируют на всей территории Украины.

Температура воздуха на востоке составит +19 +21, на юге, севере и в центре — от +16 до +19.

В западных областях +13 +15.

В Киеве дождь, гроза, ночью 9-11, а днем ​​16-18 выше нуля.

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В среду, 6 мая, погода не изменится — снова грозовые дожди во всех регионах.

Температура также останется в диапазоне предыдущего дня — от +13 до +21.

В столице дождь, ночью +10, днем ​​до +18.

В четверг, 7 мая, ожидается незначительное похолодание, дожди прогнозируют везде, кроме востока и части северных, центральных и южных областей.

В восточных регионах +17 +20, на юге +14 +18, в центре +14 +17, на севере +13 +16, на западе страны — от +10 до +14.

В Киеве осадки, ночью 5-7, днем ​​14-16 градусов тепла.

В пятницу, 8 мая, зона дождей сместится на центральные, восточные и южные области.

На западе и севере — без осадков, температура воздуха в этих регионах составит +13 +16, на юге и в центре до +17, на востоке местами до +20.

В столице без осадков, ночью 5-7, днем ​​до +16.

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