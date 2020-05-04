Популярные интерактивные дудлы: Google запустил марафон

Популярные интерактивные дудлы Google запустил в виде антикарантинного марафона для тех, кто скучает дома.

Начиная с 27 апреля, самые популярные дудлы последних лет будут появляться на главной странице в течение 10 дней.

Первый дудл уже доступен. В нем необходимо прописывать алгоритм ходов для кролика, который собирает морковку.

Изначально он был опубликован в 2017 году и посвящался 50-летию создания языков программирования для детей.

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28 апреля пользователи смогут устроить соревнования по крикету с улитками.

29 апреля — можно будет попробовать создавать светомузыку.

30 апреля – можно научиться игре на особом музыкальном инструменте — терменвоксе.

1 мая — игра, где главными героями будут садовые гномы.

2 мая —игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого.

3 мая — мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по сети.

4 мая — игра, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков.

5 мая — игра посвящена зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея.

6 мая — классическая игра Pac-Man.

Напомним, ранее Google создал дудл о важности карантина из-за коронавируса, в котором объяснил, почему важно оставаться дома.