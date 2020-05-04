Apple представила MacBook Pro 2020 на 13 дюймов – цена и характеристики

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Клавиатура “бабочка” в прошлом: Apple представила новый MacBook Pro

Вслед за MacBook Air и 16-дюймовым Pro, 13-дюймовая модель ноутбука Apple Pro получила значительно усовершенствованную клавиатуру Magic Keyboard.

MacBook Pro на 13 дюймов также получил стандартное усиление. Устройство оборудовано новым процессором Intel 10-го поколения с улучшенной до 80% скоростью графики.

Процессор работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти, работающей с частотой 3733 МГц. Есть возможность увеличить объем памяти до 32 ГБ.

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Клавиатура “бабочка” в прошлом: Apple представила новый MacBook Pro / 3 фотографии

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Жесткий диск в новом MacBook Pro на 13 дюймов увеличен вдвое — до 256 ГБ в стандартной конфигурации и 1 ТБ в максимальной. При желании, флешку можно установить до 4 ТБ.

Цена на обновленное устройство на сегодня начинается от $1299 (около 35 тыс. грн).

Напомним, 15 апреля компания Apple представила iPhone SE второго поколения. Он поддерживает беспроводную зарядку и две SIM-карты, доступные в корпусе черного, белого и красного цвета.

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