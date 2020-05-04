Лунный календарь на апрель 2020 будет нейтральным. Это хороший период для самоорганизации и переосмысления своего прошлого.

В мае может многое измениться. Важно доверять своей интуиции.

Факты ICTV составили лунный календарь на май 2020 по дням.

Лунный астропрогноз на 1 мая

В этот день многих будет тянуть к развлечениям. Однако склонность к авантюрам может повысить необдуманную рискованность.

Лунный астропрогноз на 2 мая

Чтобы избежать потерь в этот день рекомендуется отложить все серьезные финансовые дела. Есть риск, что у многих будет проявляться склонность к лени.

Лунный астропрогноз на 2 мая

Нейтральный день. В этот период хорошо заниматься творчеством и духовными поисками. 2 мая значительный подъем энергии.

Лунный астропрогноз на 3 мая

Опасный день. Есть риск, что будут неприятные события. Однако они будут кратковременными и не принесут особого вреда.

Лунный астропрогноз на 4 мая

Хорошее время для отдыха. Рекомендуется не начинать ничего нового и глобального. 4 мая лучше завершить ранее начатое.

Лунный астропрогноз на 5 мая

Нейтральный день, однако стоит обратить внимание на финансовые дела. Плодотворный период для делового сотрудничества. В это время исключены серьезные ссоры.

Лунный астропрогноз на 6 мая

В этот день может обостриться сложность в принятии решений. Можно долгое время решаться на важный шаг, взвешивать все за и против, но важно полагаться на свою интуицию.

Лунный астропрогноз на 7 мая

Опасный день. Принятие важных и ответственных решений лучше перенести на более благоприятный период.

Лунный астропрогноз на 8 мая

Нейтральный день, однако стоит обратить внимание на мыслительные процессы. Хорошее время для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами.

Лунный астропрогноз на 9 мая

В этот период без особых трудностей будут решаться бюрократические вопросы. Рекомендуется остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Лунный астропрогноз на 10 мая

Хороший день. Все будет находиться в гармонии и равновесии, переизбыток сил рекомендуется направить в нужное русло.

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Лунный астропрогноз на 11 мая

Активность в этот день может уменьшаться. Негативно могут сказаться частые смены настроения, но важно полностью держать эмоции под контролем.

Лунный астропрогноз на 12 мая

Нейтральный день. Необходимо подготовиться к предстоящему дню. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу заранее.

Лунный астропрогноз на 13 мая

Опасный день. В этот период могут неожиданно возникать проблемы. Для их решения важно проявить благоразумность.

Лунный астропрогноз на 14 мая

Нейтральный период. Активность в этот день начинает уменьшаться. В отношениях — это время сближения и романтики.

Лунный астропрогноз на 15 мая

Хороший день. Несмотря на возможные финансовые задержки, в этот день вам все будет легко удаваться. Постарайтесь больше времени уделить саморазвитию.

Лунный астропрогноз на 16 мая

Опасный день. В этот период лучше оставаться дома и избегать любого общения. Самый неблагоприятный день для заключения брака.

Лунный астропрогноз на 17 мая

В этот день рекомендуется полагаться только на свою интуицию. Доверяющие люди, как правило, в этот день добиваются особого успеха.

Лунный астропрогноз на 18 мая

Не стоит откладывать на завтра важные дела. Астрологи предупреждают, что в таком случае придется все переделывать.

Лунный астропрогноз на 19 мая

Опасный день. В этот день возможны высокая импульсивность и поспешность. Любая работа в этот период может не удаваться.

Лунный астропрогноз на 20 мая

Хороший день. В этот период появится хорошая возможность посмотреть на все с другой стороны. Рекомендуется больше времени посвятить прочтению книг.

Лунный астропрогноз на 21 мая

Нейтральный день. В этот период будет свойственна мягкость и неторопливость. Довольно пассивное время. Высокий риск расставания.

Лунный астропрогноз на 22 мая

В этот день рекомендуется уменьшить физические и психические нагрузки. Люди в этот день больше всего склонны к обидам.

Лунный астропрогноз на 23 мая

Опасный день. Все важные встречи рекомендуется перенести на другой, более благоприятный день. Хорошее время для избавления от вредных привычек.

Лунный астропрогноз на 24 мая

Нейтральный день. Несмотря на то, что в этот день может быть трудно сосредоточиться, дела в карьере будут заметно улучшаться.

Лунный астропрогноз на 25 мая

Не стоит заниматься делами, требующими особой концентрации. Посвятите этот день семье и саморазвитию.

Лунный астропрогноз на 26 мая

Все долгосрочные проекты нужно отложить на другой день. Можно заниматься любыми финансовыми операциями, но с особой осторожностью.

Лунный астропрогноз на 27 мая

Опасный день. В этот период может накаляться обстановка даже между самыми близкими людьми. Рекомендуется провести этот день в одиночестве.

Лунный астропрогноз на 28 мая

Нейтральный день. Это этап переосмысления. Важно не выяснять отношений с коллегами. Быстро будут возникать новые связи и знакомства.

Лунный астропрогноз на 29 мая

В этот период жизненная энергия возрастает. Лучше заниматься саморазвитием и творчеством. Любые сложные дела лучше отложить на более благоприятный день.

Лунный астропрогноз на 30 мая

Нейтральный день, но чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью и подписывать серьезные договоры.

Лунный астропрогноз на 31 мая

Хорошее время для любой кропотливой работы. Однако стоит проявить особую осторожность со своими эмоциями.

Ранее астролог составил подробный финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака.