Крупнейший в мире телескоп зафиксировал “загадочные сигналы” во Вселенной

Международная группа астрономов в Китае обнаружила неизвестные радиовсплески из космоса.
— Мы обнаружили новые быстрые радиовсплески, которые рассматриваются как загадочные сигналы из глубин Вселенной, — говорится в сообщении.
Таким открытием поделились ученые из Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа FAST.
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Исследователи космоса рассказали, что быстрые радиоволны — это одиночные импульсы огромной яркости, которые длятся миллисекунды. Никаких научных объяснений их происхождения пока нет.
Зафиксировать такие сигналы удалось с помощью уникальной методики китайского ученого Чжу Вэйвэй.
Исследователи продолжат работу над выявлением загадочных радиоволн, чтобы узнать больше об их происхождении.
Радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) установлен в глубокой и округлой карстовой впадине на юго-западе Китая.
Оборудование построили в 2016 году, а в регулярную эксплуатацию телескоп был введен в начале 2020 года.
Напомним, Илон Маск обвалил акции Tesla и заявил, что распродает имущество ради исследования планеты Марс.
Источник: Xinhua