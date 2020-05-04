Крупнейший в мире телескоп зафиксировал “загадочные сигналы” во Вселенной

Международная группа астрономов в Китае обнаружила неизвестные радиовсплески из космоса.

— Мы обнаружили новые быстрые радиовсплески, которые рассматриваются как загадочные сигналы из глубин Вселенной, — говорится в сообщении.

Таким открытием поделились ученые из Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа FAST.

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Исследователи космоса рассказали, что быстрые радиоволны — это одиночные импульсы огромной яркости, которые длятся миллисекунды. Никаких научных объяснений их происхождения пока нет.

Зафиксировать такие сигналы удалось с помощью уникальной методики китайского ученого Чжу Вэйвэй.

Исследователи продолжат работу над выявлением загадочных радиоволн, чтобы узнать больше об их происхождении.

Радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) установлен в глубокой и округлой карстовой впадине на юго-западе Китая.

Оборудование построили в 2016 году, а в регулярную эксплуатацию телескоп был введен в начале 2020 года.

Напомним, Илон Маск обвалил акции Tesla и заявил, что распродает имущество ради исследования планеты Марс.

Источник: Xinhua