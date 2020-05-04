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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 4 мая (КАРТА)

Дожди и грозы синоптики прогнозируют в понедельник, 4 мая, на всей территории Украины.

В восточных областях — от +23 до +25, на юге страны — до +23.

В центре +20 +25, на севере +16 +22.

Прохладнее всего будет на западе — местами +15 +17.

Читайте: 40 градусов и выше: метеорологи дали прогноз на лето 2020 в Украине

В Киеве сегодня дождь весь день, температура воздуха — от +18 до +20.

Погода на 4 травня

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

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