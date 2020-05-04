Дожди и грозы синоптики прогнозируют в понедельник, 4 мая, на всей территории Украины.
В восточных областях — от +23 до +25, на юге страны — до +23.
В центре +20 +25, на севере +16 +22.
Прохладнее всего будет на западе — местами +15 +17.
Читайте: 40 градусов и выше: метеорологи дали прогноз на лето 2020 в Украине
В Киеве сегодня дождь весь день, температура воздуха — от +18 до +20.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==