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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 4 мая

4 мая — Международный день пожарного, который отмечают в первой декаде мая.

Он был основан в 1999 году в память о пяти пожарных из Австралии, погибших во время тушения масштабного пожара, произошедшего в начале декабря 1998-го. К тому же это День святого Флориана Лорхского, которого католики считают покровителем пожарных.

В народе — это Проклов день, когда старики проклинают нечистую силу, а молодежь водит хороводы вокруг цветущих деревьев.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Именины 4 мая отмечают: Александр, Алексей, Денис, Николай, Иван и Федор.

Народные приметы на 4 мая:

  • Если зацвела черемуха — лето будет теплым.
  • Если на черемухе много цветов — к дождям летом.
  • Сильный первый гром — к богатому урожаю хлеба.
  • Мелкий дождь 4 мая идет медленно — будет ненастье.

Что нельзя делать 4 мая:

  • Начинать новые дела.
  • Нежелательно много работать.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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