4 мая — Международный день пожарного, который отмечают в первой декаде мая.
Он был основан в 1999 году в память о пяти пожарных из Австралии, погибших во время тушения масштабного пожара, произошедшего в начале декабря 1998-го. К тому же это День святого Флориана Лорхского, которого католики считают покровителем пожарных.
В народе — это Проклов день, когда старики проклинают нечистую силу, а молодежь водит хороводы вокруг цветущих деревьев.
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Именины 4 мая отмечают: Александр, Алексей, Денис, Николай, Иван и Федор.
Народные приметы на 4 мая:
- Если зацвела черемуха — лето будет теплым.
- Если на черемухе много цветов — к дождям летом.
- Сильный первый гром — к богатому урожаю хлеба.
- Мелкий дождь 4 мая идет медленно — будет ненастье.
Что нельзя делать 4 мая:
- Начинать новые дела.
- Нежелательно много работать.
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