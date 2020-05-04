4 мая — Международный день пожарного, который отмечают в первой декаде мая.

Он был основан в 1999 году в память о пяти пожарных из Австралии, погибших во время тушения масштабного пожара, произошедшего в начале декабря 1998-го. К тому же это День святого Флориана Лорхского, которого католики считают покровителем пожарных.

В народе — это Проклов день, когда старики проклинают нечистую силу, а молодежь водит хороводы вокруг цветущих деревьев.

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Именины 4 мая отмечают: Александр, Алексей, Денис, Николай, Иван и Федор.

Народные приметы на 4 мая:

Если зацвела черемуха — лето будет теплым.

Если на черемухе много цветов — к дождям летом.

Сильный первый гром — к богатому урожаю хлеба.

Мелкий дождь 4 мая идет медленно — будет ненастье.

Что нельзя делать 4 мая:

Начинать новые дела.

Нежелательно много работать.

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