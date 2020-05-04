В понедельник, 4 мая, Луна пребывает в знаке Весы. Это 13 лунный день.

Хорошее время для кардинальных изменений. Также это благоприятное время для отдыха после тяжелого рабочего дня.

Несмотря на хорошее время, возможны конфликты и разногласия в деловой сфере.

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В 13 лунный день лучше заниматься благотворительностью и выполнять просьбы других людей.

Дела, требующие большой активности будут даваться нетрудно.

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