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Факты / Lifestyle

Google посвятил дудл игре Lotería 2019

Поскольку коронавирус продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди и семьи повсюду проводят больше времени дома.

В связи с этим Google запустил серию дудлов из прошлых популярных интерактивных игр Google Doodle.

Так, сегодня, 5 мая, вышел дудл, посвященной игре Lotería 2019 года.

Doodle Google: интерактивная игра на 5 мая

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Дудл очень напоминает игру в крестики-нолики, вот только играют не символами, а предметами.

Напомним, ранее Google создал дудл о важности карантина из-за коронавируса, в котором объяснил, почему важно оставаться дома.

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