2020 год принес немало интересных музыкальных новинок, которые уже собирают миллионы просмотров и скачиваний, и вскоре имеют все шансы получить престижные премии.

Факты ICTV собрали популярные песни 2020 года, проанализировав мировые чарты, статистику Apple Music и тренды YouTube.

Selena Gomez – Rare

Американская актриса и певица Селена Гомез начала 2020 год с того, что порадовала поклонников выходом нового альбома Rare, который за первую неделю разошелся в количестве 112 тыс. копий и возглавил музыкальный чарт Billboard 200.

Одноименная песня имеет все шансы стать лучшим хитом 2020 года.

Justin Bieber – Yummy

Джастин Бибер в январе просил поклонников активнее стримить и покупать в iTunes новый хит Yummy, чтобы возглавить чарт Billboard Hot 100. Певец даже пугал фанатов отменой гастролей.

Но, несмотря на усилия, песня так и не смогла подняться выше второй строчки хит-парада. Пусть это не сильно расстраивает Джастина. Клип по-прежнему остается в тренде YouTube.

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Maroon 5 – Memories

Трогательная песня Maroon 5 посвящена менеджеру и близкому другу музыкантов – Джордану Фельдштейну, который внезапно умер от легочной эмболии.

Воспоминания возвращают, возвращают мне память о тебе, – поет вокалист группы Адам Левин.

Ricky Martin – Tiburones

Рики Мартин, по которому сходили с ума девушки в конце 90-х, на днях выпустил новый сингл и клип Tiburones. 48-летний певец все так же красив и обаятелен, а его голос будоражит сердца.

В новом ролике исполнитель занимается миротворчеством – призывает протестующих объединиться. Песня мотивирует и вдохновляет на добрые поступки.

Eminem, Juice WRLD– Godzilla

На днях Eminem презентовал релиз нового альбома, в котором не просто выпустил 20 новых треков, но и побил собственный рекорд скорости читки. В Godzilla он читает 229 слов за 30 секунд.

The Black Eyed Peas, J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)

Горячая смесь танцевального хита 90-х и латиноамериканских ритмов взорвала радиостанции и ни один раз занимала высокие места в мировых чартах.

The Weeknd – Blinding Lights

В конце ноября 2019 года The Weeknd выпустил песню Вlinding Lights, а спустя полтора месяца – и клип, который сразу вошел в тренды YouTube. Некоторые зрители увидели в ролике отсылку к нашумевшему Джокеру Тодда Филлипса.

Red Velvet – Psycho

Южнокорейская группа Red Velvet вернулась с песней Psycho. Композиция моментально стала хитом, который перепевают поклонники K-pop во всем мире.

Ты заставляешь меня чувствовать себя сумасшедшей, – поют девушки.

EXO – Obsession

Бойбенд EXO продолжает выпускать свежую и совершенно уникальную музыку. Танцевальный сингл Obsession из седьмого одноименного альбома снова покорил фанатов яркими вокальными сэмплами и элементами хип-хопа.

TONES AND I – Dance Monkey

Одна из лучших песен 2020 года уже много недель лидирует в чартах 30 стран мира.

Композиция о танцующей обезьяне на самом деле написала о том, какие ожидания поклонники возлагают на исполнителей, – призналась TONES AND I.

Sia – Original

Недавний сингл самой знаменитой австралийской певицы Sia Original – это еще и саундтрек к фильму Дулиттл с Робертом Дауни-младшим. Рекомендуем обязательно слушать хит 2020 года.

Roddy Ricch – The Box

Абсолютный хит начала 2020 года, лидирующий в американских и британских чартах. Несмотря на громкий мировой успех, рэпер Roddy Ricch в интервью признается, что не считает себя знаменитым.

Billie Eilish – Everything I Wanted

Одна из самых успешных певиц прошлого года вновь порадовала поклонников новым треком и клипом. Everything I Wanted сразу же был тепло принят фанатами и попал в тренды YouTube.

Раньше Факты ICTV рассказывали, как известная Билли Айлиш впервые снялась в клипе вместе со своим братом.