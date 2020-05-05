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Instagram запретил пользователям смотреть на море

В алгоритмы Instagram, похоже, закралась ошибка, из-за которой приложение отказывается показывать публикации с хэштегом #море.

Теперь, когда пользователь начинает искать сообщения с этим ключевым словом, отображается уведомление о том, что соответствующие фотографии “часто поддерживают поведение, которое может причинить вред или даже привести к смерти”.

Instagram запретил пользователям смотреть на море

В то же время технический сервис социальной сети предлагает помощь пользователям, столкнувшимся с трудностями.

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Разработчики пока не прокомментировали ситуацию, но все указывает на обычную ошибку. Если ввести слово “море” на английском, то контент отображается.

Напомним, известный голливудский актер Джонни Депп зарегистрировал аккаунт в Instagram.

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