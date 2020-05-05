5 мая празднуют свои именины Виталии.
Имя походит от древнеримского Виталис, что означает жизненный, полный жизненных сил.
Преподобный монах Виталий завещал быть терпимыми и не осуждать ближнего, каким бы грешником он не был.
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Факты ICTV собрали лучшие открытки с Днем ангела Виталия, чтобы вы могли поздравить обладателей этого имени.
Напомним, Факты ІСТV публиковали календарь магнитных бурь в мае 2020 года.
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