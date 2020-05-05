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Факты / Lifestyle

Маск назвал имя новорожденного сына. Но это больше похоже на шифр

Миллиардер Илон Маск, который в шестой раз стал отцом, намекнул на то, как семья назвала мальчика.

На вопрос об имени ребенка в Twitter Маск ответил: X Æ A-12 Musk. Это привело к оживленному обсуждению в сети.

Илон Маск назвал имя новорожденного сына. Но это больше похоже на шифр

У одного из пользователей Reddit возникла такая теория относительно названия: лигатура букв A и E — это замена слова ash, поэтому имя ребенка можно расшифровать как Sascha 12.

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У матери ребенка Граймс есть песня под названием 4ÆM, поэтому возможно, имя, которое назвал Маск, настоящее.

Илон Маск назвал имя новорожденного сына. Но это больше похоже на шифр

Маск поделился снимком ребенка в Twitter, дорисовав ему татуировки на лицо. Фото: Илон Маск.  

Напомним, о том что Илон Маск стал отцом, стало известно 5 мая. О событии бизнесмен написал в своем Twitter.

Фото: CNET

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