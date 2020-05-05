Илон Маск назвал имя новорожденного сына. Но это больше похоже на шифр

Миллиардер Илон Маск, который в шестой раз стал отцом, намекнул на то, как семья назвала мальчика.

На вопрос об имени ребенка в Twitter Маск ответил: X Æ A-12 Musk. Это привело к оживленному обсуждению в сети.

У одного из пользователей Reddit возникла такая теория относительно названия: лигатура букв A и E — это замена слова ash, поэтому имя ребенка можно расшифровать как Sascha 12.

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У матери ребенка Граймс есть песня под названием 4ÆM, поэтому возможно, имя, которое назвал Маск, настоящее.

Маск поделился снимком ребенка в Twitter, дорисовав ему татуировки на лицо. Фото: Илон Маск.

Напомним, о том что Илон Маск стал отцом, стало известно 5 мая. О событии бизнесмен написал в своем Twitter.

Фото: CNET