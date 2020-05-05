Выглядеть стильно — значит иметь крутую стрижку, которая показывает ваш характер и выделяет достойные черты лица.

Факты ICTV узнали, какие женские стрижки 2020 на короткие и средней длины волосы вошли в моду.

Мегакороткие стрижки

Стрижки 2020 женские на короткие волосы отличаются от стрижек предыдущих лет своей естественностью. Здесь особенно чувствуется замысел стилистов, которые доказывают нам, что каждая женщина красива, но нужно уметь подчеркнуть эту красоту.

В модные стрижки 2020 входит такой экстремальный выбор, как мегакороткая стрижка. Такое решение выглядит очень женственным, несмотря на форму и вид.







Модные стрижки 2020: что будет в тренде / 2 фотографии

Такую прическу выберет женщина, которая любит быть в центре внимания. Она уверена в себе, и этот образ будет придавать ей эффекта безумства и сексуальности.

Стрижки средней длины

Преимущество женской стрижки 2020 на средние волосы — это простота в уходе. Средняя длина волос начинается от нижнего края ушей и до уровня плеч, поэтому с такими волосами вы можете с легкостью делать укладки и ухаживать за ними. Итак, какие стрижки будут актуальными?

Каре

Если мегакороткие стрижки — экстремально, то каре средней длины вам может прийтись по душе.







Модные стрижки 2020: что будет в тренде / 2 фотографии

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Челка

Челка не вышли из моды, а наоборот, на пике популярности.







Модные стрижки 2020: что будет в тренде / 2 фотографии

С ней можно экспериментировать и выбирать для себя лучший вариант.

Асимметрия, каскад и шэгги

Такой выбор, как асимметрия, каскад и шэгги, тоже вошли в топ.

Асимметричную стрижку стоит делать обладательницам идеально четких линий и овального лица.

Каскад лучше всего подходит для тонких волос, ведь с его помощью можно визуально создать эффект густоты. А вот густые волосы он делает послушными и структурными.

Шэгги — эта стрижка напоминает каре, но ее отличие заключается в ровных кончиках. Такая прическа требует постоянной укладки, но и результат — непревзойденный.

Не бойтесь экспериментов и помните, что уверенность и естественность — это тренд, который не выйдет из моды, а в таком образе каждая женщина будет выглядеть на высоте.

К слову, недавно Факты ICTV писали об идеях весеннего маникюра 2020 на короткие ногти.