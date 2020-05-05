День Виталия отмечают 5 мая. В этот день вспоминают о подвиге монаха Виталия Александрийского, который служил в Египте.
Когда Виталию исполнилось 60 лет, он поселился в Александрии и с утра до вечера молился о чистоте падших женщин этого города.
Он весь день трудился, чтобы заработать немного денег на еду, а ночью он у одной из многочисленных блудниц, запирая ее в комнате и читая псалмы о чистоте души девушки. Жители города осуждали его и насмехались.
Святые молитвы Виталия помогли в итоге спасли многих падших женщин: некоторые ушли в монастыри, другие начали честно трудиться. Он завещал, что не стоит осуждать ближнего, каким бы тот ни казался грешным.
Поздравления с именинами подготовили Факты ICTV.
Виталий, ты сегодня именинник, поздравляем,
Быть энергичным, жизнерадостным, искренне желаем,
Пусть все печали обойдут стороною,
Пусть только все хорошее случается с тобою.
Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,
Пускай всегда отличным будет настроенье,
Пускай фортуна улыбается тебе всегда,
Всех благ тебе, удачи, радости, тепла.
***
Добрый ангел послал тебе благословенье,
И оградил от всех бед и зла,
Подарил тебе удачу, вдохновенье,
Ведь именины сегодня, Виталий, у тебя.
Пусть это торжество тебя приятно удивит,
Пусть окружают верные друзья,
Пускай судьба тебя сполна наградит,
Пускай во всем везет, всегда.
***
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
Виталий! Твое имя означает жизнестойкий, пусть оно заряжает энергией, дарит спокойствие и ограждает от невзгод. Желаем, чтобы в твоей жизни не было преград, победы давались тебе легко, а на жизненном пути тебя сопровождали бы удача, счастье, любовь и оптимизм!
***
С Днем ангела, Виталий! С именинами тебя! Пусть сбываются все твои мечты, а жизнь порадует тебя верой, счастьем, добротой, которые ты так часто даришь своим близким и родным!
***
Виталий, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Ранее Факты ICTV публиковали 5 лучших идей, как поздравить маму в День матери.