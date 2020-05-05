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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 5 мая (КАРТА)

В Украине 5 мая по всей территории ожидаются дожди и грозы.

В западных областях прогнозируют +15-18° днем, ночью от +6° до +9°, ожидаются осадки.

В северных регионах воздух прогреется до +19° днем, ночью столбики термометров опустятся до +10°. Дождливо будет во всех областях.

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В центральных областях температура днем ​​составит +17-19°, ночью до +12°.

В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют от +18° до +22° днем. Ночью ожидается от +10° до +12°. Дожди и грозы ожидаются во всех областях.

В Киеве воздух прогреется до +19° днем, ночью ожидается до +12°. Синоптики прогнозируют осадки.

Погода в Украине на сегодня, 5 мая 2020

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на неделю.

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