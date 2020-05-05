Туннели-призраки и тайные бункеры. Что скрывает подземелье Киева

Киев, центр города, неприметный бетонный люк. Опытный диггер Кирилл Степанец уже привычным движением открывает своеобразный портал в подземный мир.

Под столичной землей находятся более 120 дренажно-штольневых систем, они поддерживают на поверхности городские объекты. Некоторые туннели помнят еще Киев 19 века.

Реки, словно, кровеносная система подземного Киева. Они отводят воду с дорог за пределы города. Ранее проходили по поверхности, и с развитием мегаполиса их спрятали под землю. Например, под Крещатиком протекает одноименная река, которая выходит вверх за несколько километров.

Нередко здесь находили и вещи, которые были утрачены еще века назад. Многие из авантюристов и сейчас пытается их искать. Но при этом все помнят правило, проверенное годами — не спускаться во время дождя. Подземный мир Киева уже забрал не одну жизнь.

Правобережье Киева — это лабиринты тайных ходов и даже автомобильных дорог.

Можно ли пройти через всю столицу под землей? Загадка, которую уже пытались разгадать. Некоторыми туннелями действительно можно добраться до соседних районов. А вот от одной окраины до другой невозможно — много ходов заблокированы или упираются в метрополитен.

То, что комитеты Верховной Рады и здание под куполом объединяет подземный переход, уже давно не секрет. Это на случай эвакуации депутатов.

Не менее секретным в свое время был и другой объект Киева, его называют кессонным.

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Два секретные тоннели под Днепром начали строить еще в 1938 году. Они должны были продублировать железнодорожные мосты, которые в случае нападения могли быть уничтожены авиацией. Объект называют сталинским метро, ​​потому что вождь лично отдал приказ его построить.

По замыслу поезда должны были перевозить боеприпасы и военную технику с помощью железной дороги вокруг Киева.

Проект должны были завершить в 1944 году, но помешала война. Фашисты объект не трогали, но когда Киев освободили, советская власть достраивать его передумала.

Много загадок хранит и подземный мир Одессы. Здесь расположены самые длинные катакомбы в мире. 2,5 тыс. км шахт, шествий и тоннелей. Они помнят и шахтеров в 19 веке, и партизан в 20.

Когда строили Одессу, здесь добывали камень. Лабиринты ныряют на 38 метров в глубину, иногда они расположены в два этажа. Здесь погибли уже несколько человек.

Кроме опасности, катакомбы скрывают и настоящие чудеса. Здесь, например, можно найти длинные сталактиты и древних животных.

Практически под каждым украинским мегаполисом скрываются отдельные города, имеющие свои улицы, памятники архитектуры и тайны. Это исторический срез нескольких эпох, и если на поверхности все быстро меняется, то под землей история остается навсегда.

Факты ICTV ранее писали о том, что в одесских катакомбах пропали пятеро человек.