Украинцы в ночь с 5 на 6 мая смогут наблюдать самый яркий звездопад года — Эта-Аквариды.

Скорость звездопада составит до 50 метров в час.

Лучшее время для наблюдения — с 02.00 до 04.00. Особенно хорошо Аквариды будут заметны жителям южного полушария Земли.

Максимум активности майских Акварид наступит 5 мая в 21.30 по киевскому времени.

Читайте: Магнитные бури в 2020 — календарь на год

Метеорный поток Эта-Аквариды состоит из мелких осколков кометы Галлея, которая приближается к Солнцу каждые 76 лет, но оставляет след из частиц вдоль своей орбиты.

Свое название звездопад получил из-за того, что его радиант находится в созвездии Водолея.

Напомним, 21-22 апреля украинцы наблюдали весенний звездопад Лириды.

Источник: Time and Date