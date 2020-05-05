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Факты / Lifestyle

В ночь на 6 мая украинцы будут наблюдать звездопад Эта-Аквариды

Украинцы в ночь с 5 на 6 мая смогут наблюдать самый яркий звездопад года — Эта-Аквариды.

Скорость звездопада составит до 50 метров в час.

Лучшее время для наблюдения — с 02.00 до 04.00. Особенно хорошо Аквариды будут заметны жителям южного полушария Земли.

Максимум активности майских Акварид наступит 5 мая в 21.30 по киевскому времени.

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Метеорный поток Эта-Аквариды состоит из мелких осколков кометы Галлея, которая приближается к Солнцу каждые 76 лет, но оставляет след из частиц вдоль своей орбиты.

Свое название звездопад получил из-за того, что его радиант находится в созвездии Водолея.

Напомним, 21-22 апреля украинцы наблюдали весенний звездопад Лириды.

Источник: Time and Date

Фото: Dreamstime

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