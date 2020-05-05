маникюр 2020: что будет модно весной

Весной будет в моде и нежный, и яркий маникюр. Особенно актуальными станут оттенки синего, нейл-дизайн фольгой и в технике омбре. Какие нас ждут тренды маникюра весной 2020 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Нежная пастель

Нежные пастельные тона – тренд в 2020 году. Дизайн можно выполнить в технике омбре или однотонным. Весенний маникюр 2020 в пастельных тонах элегантно смотрится на любой форме и длине.

Это удачное решение, в том числе, и на коротких ногтях, которое скрывает любые несовершенства. Если ноготки поврежденные и ломкие, неяркое нюдовое покрытие будет очень кстати.

Декор фольгой

Дизайн фольгой – очень простой и быстрый. Кусочки фольги смотрятся празднично и поднимают настроение. Их можно нанести на один или два пальчика. Главное – не переусердствовать.

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Любые оттенки синего

Самый модный маникюр 2020 года будет в синих тонах. Нейл-дизайн можно выполнить в фиолетовых, лиловых, кобальтовых оттенках.

Синий хорошо смотрится и на всех ногтях, и в сочетании с дизайном. Главное – выбирать сочные нетемные цвета. Маникюр получится легким, изящным и долго не надоест.

Negative space

Полупрозрачное покрытие в стиле negative space будет в тренде этой весной. В этом случае на один или несколько пальцев наносится прозрачный лак. Затем дизайн можно дополнить цветочным рисунком, незамысловатым геометричным узором или разбавить контрастными оттенками.

Яркая втирка

Втирка смотрится свежо и празднично. Она преобразит нейл-дизайн и будет долго держаться на ногтях. Выбирайте сочные оттенки лилового, фиолетового, сиреневого, голубого, которые сочетаются с основным покрытием.

Такой маникюр улучшит настроение и сделает ваш образ по-настоящему ярким.

Матовый дизайн

Матовое покрытие отличается глубиной цвета и лаконичностью. Украсить такой дизайн можно небольшими стразами или лунками. Матовый маникюр удачно сочетается также с техникой negative space.

Нежные цветы

Милые цветочки будут уместны в трендовом маникюре 2020 года. Вариантов много: мини-бутоны, крупные веточки, воздушные и минималистичные принты. Цветовые решения должны быть максимально естественными. Важно использовать краски, которые дарит сама природа.

Сочные краски

Весна – это подходящее время для яркого маникюра, в котором сочетается несколько сочных оттенков. Экспериментируйте с красками, но будьте аккуратны с дизайном. Если на ногтях уже есть два–три цвета, то камни, лунки, втирка будут лишними.

Красный – всегда в тренде

Маникюр в красных тонах – это классика, которая всегда остается в тренде, в том числе весной 2020 года. Такой нейл-арт подойдет и под деловой костюм, и под вечерний наряд. Он отлично смотрится и на коротких, и на длинных ногтях.

Спросите у своего мастера, какие оттенки красного он может вам предложить, и всегда оставайтесь яркими и неотразимыми.

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