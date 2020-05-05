Как наладить работу офиса после карантина: 10 советов от Комаровского

Чтобы наладить работу офиса после карантина необходимо придерживаться противоэпидемических правил.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Когда ваши сотрудники выходят из дома и добираются до офиса, то риск заражения повышается. Полностью минимизировать риски нельзя, — сказал он.

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10 советов как наладить работу в офисе от Комаровского:

1. В офис должны ходить сотрудники, которые могут дойти до офиса пешком или доехать на личном автомобиле.

2. В офис не должны ходить сотрудники старше 60 лет, люди с гипертонической болезнью или выраженным ожирением.

3. Рекомендуется учесть ситуацию людей, которые проживают с пожилыми родственниками.

4. Измерять температуру сотрудникам, если вы не им не доверяете, потому что в случае появления симптомов болезни человек должен принять самостоятельное решение остаться дома.

5. Перераспределить функциональные обязанности, если есть такая возможность.

6. Между рабочими столами сотрудников должно быть более двух метров.

7. Контролировать качество воздуха. Температура должна быть на уровне 19-20 градусов, влажность – от 40 до 60%. Контролировать влажность можно с помощью гигрометра. Если воздух сухой, тогда необходимо купить в офис увлажнитель.

8. Воздухообмен в офисе. Необходимо обеспечить в помещение открытые форточки. Кондиционеры, которые работают в режиме рециркуляции нежелательны. Устройства полезны, если они получают воздух извне.

9. Когда в офисе проводится уборка, то необходимо в первую очередь мыть те места, куда может попасть слюна или грязные руки. Ручки можно помыть раствором хлора или белизны.

10. Все сотрудники должны мыть руки, а не брызгать санитайзерами.

— Уже сейчас каждый начальник задумывается над тем, чтобы в офисе был правильный туалет. И задумывается над тем, как сотрудник может посетить туалет и помыть руки не прикоснувшись к дверям, к умывальнику. Как сделать, чтобы у вас были работающие датчики: поднесли руку – набежало мыло, поднесли руки – включился фен, который высушит. Чтобы были одноразовые салфетки, — сказал он.

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