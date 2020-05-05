Как пожарить идеальный шашлык — 5 секретов Андрея Ковальского

Жареное на огне мясо — самое вкусное. Можно, конечно, спорить, но в этом блюде есть что-то первобытное и поэтому оно так привлекает мужчин.

Советами по правильному приготовления мяса на огне поделился ведущий Факты.Спорт Андрей Ковальский.

— Я очень люблю мясо с огня. И неважно — шашлык, стейк, кебаб или курица. Вкус жареного мяса с огня с запахом дыма (а иногда и гари. — Ред.) очень аппетитный. Поэтому при любой возможности я жарю мясо. И, конечно, есть свои правила и табу в подготовке, — говорит ведущий.

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Пять советов от Ковальского:

Мясо должно быть свежим. Если вы подумали, что ради экономии можно купить готовое в маринаде — гоните от себя эту мысль. Маринадом магазин может спрятать несвежее или некачественное мясо. Специи ”умеют” делать пригодным для пищи практически любую часть туши;

никогда не используйте уксус или другую кислоту. Она убивает настоящий вкус. Мясо станет мягким, но ”ватным”;

дайте мясу замариноватся. Даже полчаса в ”своем” маринаде гораздо лучше магазинного;

кусочки шашлыка делайте не квадратными, а прямоугольными. Так они лучше будут держатся и не вращаются на шампуре;

После приготовления дайте мясу постоять. Накройте его фольгой и оставьте на 10-15 мин. Корочка сверху станет мягкой, а шашлык сочным — при охлаждении соки равномерно распределятся внутри мяса.

Для идеального маринада для шашлыка подойдет лук.

— Но нарезать его просто кольцами — не то. На килограмм мяса нужно две-три большие луковицы. В блендере взбиваем ее в пюре. Для лучшего взбивания можно добавить немного воды или подсолнечного масла. Далее соль, перец и любые любимые специи. Но только не травы, ибо они будут гореть! Оставьте на пару часов, а лучше на ночь и отличный вкус гарантирован. Маринад должен не испортить вкус мяса, а только подчеркнуть его, — обьяснил Ковальский.

К такому мясу подойдет простой соус из мелко нарезанного помидора, кинзы и чеснока. Добавьте немного соли и перца. Заправить его нада подсолнечным маслом и, если надо — сока лимона.

— Подавайте мясо с этим соусом и лавашем. Не забудьте много овощей и зелени — будет вкусно и не повредит фигуре, — подытожил Ковальский.

Факты ICTV собрали различные способы приготовления шашлыка из традиционного набора продуктов. Подготовка мяса и маринования будут проходить по одной техникой, а обжаривания — по разным: на электрогриле, в духовке, на сковороде и на мангале.