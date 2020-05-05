Как поздравить маму с Днем матери: лучшие идеи

День матери 2020 в Украине отмечают 10 мая.

Теплые поздравления с Днем матери, подарки и внимание обязательно порадуют вашу маму, ведь она подарила вам жизнь.

В этот день стоит от всей души поблагодарить за ласку и материнскую любовь.

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Факты ICTV публикуют 5 лучших идей, как поздравить маму в День матери.

Товары для хобби

Кроме работы и домашних дел, у каждой женщины есть собственное увлечение.

С началом карантина свободного времени стало больше, поэтому подарок в виде книги кулинарных рецептов, материалов для вязания, плетения или вышивки обязательно понравится вашей маме.

Техника

Еще один проверенный способ: подарите маме новый гаджет или бытовую технику.

Планшет для просмотра сериалов, мультиварка — для приготовления новых кулинарных шедевров или соковыжималка — для вкусных напитков в весенне-летний сезон.

Цветы

Ни один женский праздник не обходится без классического подарка — букета цветов. Весной выбор особенно большой — в магазинах и в интернет-магазинах можно найти тюльпаны, сирень, полевые цветы, лилии и даже гортензии.

К букету любимых маминых цветов можно добавить набор ароматных чаев, шоколада или пирожных.

Косметика

Позаботьтесь о красоте своей мамы — подарите ей любимую косметику или удивите новинкой!

В связи с карантином множество интернет-магазинов осуществляют бесконтактную доставку, однако заказ лучше спланировать заранее. Идеально подойдут наборы для ухода за кожей лица, нежные лосьоны и гели для душа, декоративная косметика или любимые духи.

Ароматы для дома

Во время карантина многие столкнулись с проблемой резкого изменения настроения и плохого самочувствия. Лучшим подарком может стать уют и гармония, которую дарят ароматические свечи, благовония или бруски южноамериканского дерева Пало Санто.

Считается, что приятные ароматы являются оберегами, которые наполняют дом положительной и светлой энергетикой. Во время разжигания благовоний эксперты советуют заниматься йогой или медитациями.

Напомним, Факты ICTV публиковали и другие варианты, как удивить маму подарком ко Дню матери 2020.