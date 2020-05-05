Ежегодно 5 мая отмечают Международный день акушерки и Международный день борьбы за права инвалидов.

По народному календарю, в этот день вспоминают апостола Луку, который был сподвижником святого Павла. Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.

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Именины 5 мая празднуют Виталий, Федор и Теодор.

Приметы на 5 мая:

Кукушка часто кует — к теплой погоде.

Гроза в этот день — к хорошему урожаю.

Если за окном тепло и ясно, то пора начинать посевные работы.

Что нельзя делать 5 мая:

Нельзя никому рассказывать о своих снах.

Нельзя охотиться, оскорблять птиц, грабить или уничтожать гнезда. Особенно это касается кукушки.

Важные дела нужно перенести, не стоит делать покупки, идти в лес или на поле.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.