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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 5 мая

Ежегодно 5 мая отмечают Международный день акушерки и Международный день борьбы за права инвалидов.

По народному календарю, в этот день вспоминают апостола Луку, который был сподвижником святого Павла. Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Именины 5 мая празднуют Виталий, Федор и Теодор.

Приметы на 5 мая:

  • Кукушка часто кует — к теплой погоде.
  • Гроза в этот день — к хорошему урожаю.
  • Если за окном тепло и ясно, то пора начинать посевные работы.

Что нельзя делать 5 мая:

  • Нельзя никому рассказывать о своих снах.
  • Нельзя охотиться, оскорблять птиц, грабить или уничтожать гнезда. Особенно это касается кукушки.
  • Важные дела нужно перенести, не стоит делать покупки, идти в лес или на поле.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.

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