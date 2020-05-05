6 мая все православные верующие чтят память Святого Георгия Победоносца. Славянское название праздника — Юрьев день.

Святой Юрий является одним из самых уважаемых и известных фигур среди христиан. На иконах его изображают величественным воином, который копьем пронзает змея, сидя верхом на белом коне. Эта картина символизирует победу весны над зимой, святого над дьяволом, добра над злом.

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Именины 6 мая празднуют Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий и Юрий.

Приметы на 6 мая:

Теплая погода — лето будет ранним;

Если в этот день идет дождь, сезон будет урожайным;

Сильный ветер и пасмурная погода, такая погода задержится на длительное время;

Птицы летают высоко в небе, вскоре будет потепление;

Многие жуков, лето будет солнечным и ясно.

Что нельзя делать 6 мая:

Ругаться и ссориться, а также держать негативные мысли;

Заниматься садоводством и тяжелым физическим трудом;

Плакаты на рассвете;

Выходить из дома без необходимости;

Отказывать в помощи тем, кто просит.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.