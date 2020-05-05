Во вторник, 5 мая, Луна пребывает в знаке Весы. Это 14 лунный день.

Удачное время для отдыха после тяжелого рабочего дня. Не рекомендуется начинать ничего нового, лучше быстрее завершить ранее начатые дела.

Благоприятный период для делового сотрудничества и карьерного роста. В 14 лунный день разногласия исключены.

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Однако 5 мая принятия ответственных решений лучше отложить на другой, более удачный день.

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