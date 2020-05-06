Арчи 1 год! Как сын Меган Маркл и принца Гарри отметит день рождения

6 мая сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи отмечает первый день рождения.

Семья планировала в этот день встретиться с родственниками в Великобритании, но из-за пандемии коронавируса они будут отмечать праздник в США.

Об этом рассказала королевский эксперт Кэти Николл.

По ее словам, родители организуют Арчи праздник, а королева Елизавета поздравит внука по видеосвязи.

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Меган Маркл собирается самостоятельно приготовить для сына торт.

— Скорее всего он будет органичным и не сладким. Гарри и Меган придерживаются правильного питания и стараются с самого детства приучать к нему сына, — сказал она.

Праздник пройдет в доме, который снимают Меган и Гарри, а среди гостей будут только родители. Аниматоров не приглашают в целях безопасности.

Пара не будет одаривать первенца подарками, так как считают, что у него все есть. Они думают, что целесообразно будет сделать пожертвование в детские благотворительные учреждения.

Также эксперт намекнула на грядущее пополнение в семье Маркл и принца Гарри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 6 Май 2020 в 12:57 PDT

Напомним, что вчера герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл родила мальчика весом 3.26 кг. Роды начались утром.