Арчи 1 год! Как сын Меган Маркл и принца Гарри отметит день рождения

6 мая сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи отмечает первый день рождения.
Семья планировала в этот день встретиться с родственниками в Великобритании, но из-за пандемии коронавируса они будут отмечать праздник в США.
Об этом рассказала королевский эксперт Кэти Николл.
По ее словам, родители организуют Арчи праздник, а королева Елизавета поздравит внука по видеосвязи.
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Меган Маркл собирается самостоятельно приготовить для сына торт.
— Скорее всего он будет органичным и не сладким. Гарри и Меган придерживаются правильного питания и стараются с самого детства приучать к нему сына, — сказал она.
Праздник пройдет в доме, который снимают Меган и Гарри, а среди гостей будут только родители. Аниматоров не приглашают в целях безопасности.
Пара не будет одаривать первенца подарками, так как считают, что у него все есть. Они думают, что целесообразно будет сделать пожертвование в детские благотворительные учреждения.
Также эксперт намекнула на грядущее пополнение в семье Маркл и принца Гарри.
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Напомним, что вчера герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл родила мальчика весом 3.26 кг. Роды начались утром.