Билл Гейтс чипизация: как глава Microsoft стал героем конспирологической теории

Главу Microsoft Билла Гейтса обвинили в чипизации человечества и в том, что он создал коронавирус, чтобы получить выгоду от пандемии.

Особенно популярными подобные конспирологические теории стали в России. В частности, российский режиссер Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании вживить чипы людям по всему миру под видом вакцины, чтобы контролировать их и постепенно сокращать население планеты.

Параллельно появилась еще одна теория заговора, авторы которой считают, что вышки 5G распространяют коронавирус и могут стать причиной развития импотенции.

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Факты ICTV собрали популярные мемы о Билле Гейтсе, коронавирусе и чипизации человечества.



































Чипизация и создание коронавируса: как Билл Гейтс стал героем новой конспирологической теории / 9 фотографий

Напомним, ранее в Великобритании местные жители сожгли 20 вышек 5G из-за слухов, что они распространяют коронавирус.