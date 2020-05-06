День пехоты в Украине 6 мая отмечают лишь во второй раз. В этот день чествуют мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Дата Дня пехоты была выбрана в честь победной битвы казаков у Желтых Вод 6 мая 1648 года.

Кроме того, 6 мая отмечают религиозный праздник — День Георгия Победоносца. Он был одним из покровителей украинской армии.

Предлагаем поздравить защитников Украины с их праздником.

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Украинский пехотинец, спасибо тебе за верную и профессиональную службу народу Украины, за мужество и героизм. Желаю крепкого здоровья и счастливого возвращения домой! С Днем пехоты!

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Вы являетесь основной ударной силой любой армии мира и уже много лет стоите на защите Украины. Пусть так остается и в дальнейшем. Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пехоты!

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В состав отечественных “универсальных солдат” входят самые отважные бойцы, а на их плечах самые сложные задачи. Мы гордимся вами! Слава украинской пехоте!

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Желаю украинским пехотинцам новых побед во имя мира на нашей родной земле, благополучия и реализации всех планов. Слава украинской пехоте!

Как сообщали Факты ICTV Указ об установлении Дня пехоты президент подписал 19 апреля 2019.