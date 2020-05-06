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Факты / Lifestyle

Эта-Аквариды: где и когда смотреть пик метеоритного дождя

В ночь с 6 на 7 мая приходится пик метеоритного дождя Эта-Аквариды. Это второй звездопад в этом году.

Звездопад Эта-Аквариды продлится до конца мая. Эксперты прогнозируют до 50 метеоров в час, это высокий показатель.

Лучше увидеть Аквариды можно в южной части шара Земли, на Северной части поток будет не таким зрелищным.

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Также 7 мая можно будет наблюдать Суперлуну. Она будет последней в 2020 году. Звездопад лучше наблюдать с 2 до 4 ночи.

Напомним, 21-22 апреля украинцы наблюдали весенний звездопад Лириды.

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