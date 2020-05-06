Гороскоп на неделю, с 4 по 10 мая 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

7 мая – полнолуние в 13.45 по киевскому времени в Скорпионе. Во время этого полнолуния люди более всего подвержены влиянию этого знака, который связан с очищением и трансформациями. Сильнее всего это полнолуние повлияет на Скорпионов и Тельцов, что способствует переменчивому настроению, эмоциональным колебаниям.

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Луна в Скорпионе оказывает сильное влияние на подсознание усиливает подозрительность, по отношению к другим людям. Причиной напряжения во взаимоотношениях может стать обострившийся собственнический инстинкт. Во время этого полнолуния, у многих людей появляется склонность к риску, смелость взглянуть в лицо собственным страхам и победить их.

По возможности, не садитесь за руль в день полнолуния, так как есть риск попасть в ДТП. В этот день сложно сконцентрироваться на важных делах, поэтому необходимо воздержаться от принятия решений, подписания документов.

Гороскоп для Овнов

Используйте даже сложные ситуации себе на руку, чтобы продемонстрировать преданность своему делу или способность отстаивать принципы. Достигнуть целей помогут мужчины. Также конкуренция поможет получить новый опыт и перспективы. Общественных связей станет больше. Ради успеха нужно самостоятельно моделировать различные ситуации, расширять круг общения.

Гороскоп для Тельцов

Не пропустите возможность получить новый эмоциональный опыт, обновить чувства. Вам не сложно адаптироваться к любой ситуации, легко настроитесь на текущую обстановку, что даст вам новые перспективы. Однако вам предстоит сделать выбор, отказаться от бесперспективных проектов или взаимоотношений, внести коррективы в свои планы. Сильные чувства и переменчивое настроение возникают в день полнолуния — 7 мая. В этот день лучше отказаться от интеллектуальной работы и принятия важных решений.

Гороскоп для Близнецов

Окружающие находят вас более привлекательным и обаятельным, чем вы ощущаете себя сами. Без особых усилий в этот период вы будете окружены красотой. Партнеры смогут оказать вам поддержку, а вы — внести свой вклад в совместное предприятие. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. К негативным аспектам этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и погоня за удовольствиями. Чувства выйдут на первый план.

Гороскоп для Раков

Сомнения и страхи будут разъедать вас изнутри, однако при этом вы будите осознавать потребности и истинные желания. Если ищите ответ на вопрос: А что же мне, действительно, нужно?, сейчас вы можете найти ответ. Подозрительность и скрытность не помогут в контактах с публикой. Общение с детьми, родственниками и даже любимым человеком способно вызвать раздражение. Воздержитесь от алкоголя, соблюдайте диету, так как есть риск отравиться.

Гороскоп для Львов

Переменчивое настроение и непостоянство чувств создают трудности в отношениях с начальством, противостояния с коллегами. Это может опосредствованно повредить вашему бизнесу и работе. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, так вы избежите, множества неприятностей, а также сохраните мир в семье. Будьте осторожны в денежных тратах и вложениях. В отношениях с противоположным полом и в семье могут возникнуть трудности.

Гороскоп для Дев

Благоприятное время для принятия разумных и существенных решений. В такой период следует браться за подготовку и проведение деловых контактов, а также торговых сделок и переговоров о совместной работе. Хорошее время для публикации рекламных объявлений или кампаний. Вы заметны, появляется возможность убеждать, внушать. В выражении своих идей и интересов проявите уверенность, вы обнаружите интерес окружающих, а также желание сотрудничать с вами. Возможны небольшие поездки по поручению.

Гороскоп для Весов

Период подходит для налаживания партнерских взаимоотношений, в частности романтических. Также, хорошее время для того, чтобы обрести популярность в рабочей среде. Хорошее время для обращения к богатым и влиятельным людям. Возможно увеличение доходов, хотя и краткосрочное. Благоприятный для косметического ремонта, оформления офиса. Чаще, чем обычно, происходит переход некоторых деловых отношений в романтическое русло. Спокойствие, уравновешенность, бодрость и ровные отношения с людьми окажут благотворное влияние на состояние здоровья.

Гороскоп для Скорпионов

Ваш энергетический потенциал велик, как никогда. Главное — используйте его во благо, и желательно — по максимуму. Ведь излишки легко могут трансформироваться в раздражительность и мрачное настроение, которые захочется на ком-нибудь сорвать. Если вы давненько подумывали о том, чтобы многое в жизни изменить окончательно и бесповоротно, но все как-то смелости не хватало, сейчас для кардинальных перемен самое подходящее время. Для взаимоотношений сложный период, сейчас бесполезно кому-то что-то доказывать, можно еще сильнее обострить ситуацию.

Гороскоп для Стрельца

Возможен успех в профессиональной и финансовой сферах. Этот период характеризуется эмоциональной устойчивостью, что способствует серьезной работе и решению многих задач. Можно надеяться на хороший контакт с влиятельными людьми, представителями органов власти. Подходящий период, прежде всего, для налаживания гармонии в отношениях с родителями, пожилыми родственниками. Оптимизм и чувствительность к успеху часто дают склонность преувеличивать свои возможности и силы.

Гороскоп для Козерогов

Снижается эмоциональный тонус, обостряется чувство ответственности, самодисциплины, внимание направлено на материальную сторону дела. Усиливается стремление поддержать свой престиж, сохранить безупречную репутацию. Для любой деятельности характерны деловитость и лаконичность, а новое и необычное, принимается с осторожностью. В делах могут возникать различные препятствия, прежде всего в форме ограничений, но если все сделано в соответствии с нормативными документами и техническими условиями, то работа будет проходить очень конструктивно.

Гороскоп для Водолеев

Возникают неожиданные, но быстропроходящие трудности. Остерегайтесь убытков. Эмоциональная неустойчивость может вызвать конфликты в семье. Склонность к категоричности создает проблемы, которых можно было избежать. Также могут появиться трудности с оргтехникой, электроприборами, возможны поломки автомобиля. Для решения многих задач требуется активность, физическая деятельность, однако это хорошая возможность сброса накопившегося напряжения.

Гороскоп для Рыб

Дела близких, а также домашние заботы, мешают выполнению служебных обязанностей. Финансовые вопросы вызывают тревогу и беспокойство. Чрезмерные переживания могут отразиться на состоянии нервной системы и вызвать неприятные ощущения в области желудка, головные боли. Появляется склонность придавать преувеличенное значение неприятным ощущениям и симптомам. Период неблагоприятен для контактов с публикой, необходимо воздержаться от принятия важных решений, подписания документов.

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.