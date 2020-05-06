Главный православный праздник в церковном календаре на май 2020 года – Вознесение Господне, который приходится на 28 мая.

Это один из двунадесятых переходящих праздников, дата которого зависит от Пасхи.

Есть еще один важный день в последний месяц лета – это 9 мая (поминовение погибших воинов).

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Список церковных праздников на май 2020:

1 мая, пятница – Максимовской иконы Божьей Матери (однодневный пост)

2 мая, суббота – Преподобного Иоанна Ветхопещерника

3 мая, воскресенье – святых жен-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима

4 мая, понедельник – Моздокской иконы Божьей Матери

5 мая, вторник – Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского

6 мая, среда – Великомученика Георгия Победоносца, Иверской иконы Божьей Матери (однодневный пост)

7 мая, четверг – Молченской иконы Божьей Матери

8 мая, пятница – Апостола и евангелиста Марка (однодневный пост)

9 мая, суббота – поминовение погибших воинов , Святителя Стефана, епископа Великопермского

, Святителя Стефана, епископа Великопермского 10 мая, воскресенье — Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского

11 мая, понедельник — Святителя Кирилла, епископа Туровского

12 мая, вторник — Преподобного Мемнона чудотворца

13 мая, среда – Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова (однодневный пост)

14 мая, четверг — Иконы Божьей Матери Нечаянная Радость

15 мая, пятница – Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба (однодневный пост)

16 мая, суббота – Мученика Павла Вильнюсского

17 мая, воскресенье — Старорусской иконы Божией Матери

18 мая, понедельник — Иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша

19 мая, вторник — Праведного Иова Многострадального

20 мая, среда – Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, Жировичской иконы Божьей Матери (однодневный пост)

21 мая, четверг — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

22 мая, пятница – День Николая Чудотворца (однодневный пост)

23 мая, суббота — Апостола Симона Зилота

24 мая, воскресенье – Равноапостольных Кирилла и Мефодия

25 мая, понедельник — Священномученика Ермогена

26 мая, вторник — Мученицы Гликерии и мученика Лаодикия, стража темничного

27 мая, среда – Мученика Исидора (однодневный пост)

28 мая*, четверг – Вознесение Господне

29 мая, пятница – Преподобного Феодора Освященного (однодневный пост)

30 мая, суббота — Преподобной Евфросинии

31 мая, воскресенье – День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов.

Факты ICTV также составили для вас календарь церковных праздников на 2020 год.