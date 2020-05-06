Согласно астропрогнозу для Украины, карантин может быть продлен до начала лета.

Об этом рассказала астролог Елена Осипенко.

— Я думаю, что карантин может быть продлен. Большая вероятность этого есть и я бы не стала расслабляться до начало июня. А вообще вы видите, что фокус гармоничного проявления выхода из этого кризиса начинается с июля, — сказала она.

По ее словам, важными датами 2020 года для Украины станут 14 июня и 21 декабря.

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Астролог отметила, что границы будут открываться только в конце года.

— А вот про границ, которые могут открыть, я думаю, что нам еще с вами придется ждать до декабря, — сказала она.

Также она добавила, что 2020 год является одним из самых сложных для Украины. В 2021 году в стране ожидается медленный подъем экономики.

Ранее астролог Марина Скади рассказала, что в Украине проведут углубленные исследования и разработают вакцину или найдут другие способы, помочь не только нашей стране, но и всему миру.