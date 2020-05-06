PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Комаровский сказал, когда будет вторая волна Covid-19 в Украине и как подготовиться

Вторая волна коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре 2020 года.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, украинцам необходимо этим летом отправиться на отдых.

— Если у вас есть возможность вырваться за пределы вашей “временной тюрьмы”, в которой вы самоизолировались, то обязательно вырывайтесь. Это надо для вашего здоровья. Это по-крайней мере поможет вам укрепить иммунитет и подготовиться ко второй волне коронавируса, которая, с высокой степенью вероятности, придет к нас в октябре-ноябре, — сказал он.

Читайте: Комаровский рассказал, можно ли дезинфицировать маски утюгом

Ранее Комаровский рассказал о популярной ошибке использования санитайзера.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх