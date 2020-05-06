Комаровский сказал, когда будет вторая волна Covid-19 в Украине и как подготовиться

Вторая волна коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре 2020 года.
Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.
По его словам, украинцам необходимо этим летом отправиться на отдых.
— Если у вас есть возможность вырваться за пределы вашей “временной тюрьмы”, в которой вы самоизолировались, то обязательно вырывайтесь. Это надо для вашего здоровья. Это по-крайней мере поможет вам укрепить иммунитет и подготовиться ко второй волне коронавируса, которая, с высокой степенью вероятности, придет к нас в октябре-ноябре, — сказал он.
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