Лунный календарь стрижек на май 2020 будет нейтральным. Хорошее время для легких изменений в имидже, но рекомендуется особое внимание уделить выбору мастера.

В мае будет много благоприятных дней, когда можно заниматься стрижками.

Факты ICTV составили календарь стрижек на май 2020 по дням.

Лунный астропрогноз на 1 мая

Стрижка в этот день может ускорить рост ваших волос, однако больше внимания стоит уделить именно их уходу.

Лунный астропрогноз на 2 мая

Нейтральный день для смены имиджа. Стрижка волос может хорошо сказаться на вашем общем здоровье.

Лунный астропрогноз на 3 мая

В этот день лучше заняться лечением волос. Любые смены в имидже не пойдут вам на пользу.

Лунный астропрогноз на 4 мая

Благоприятное время для стрижки волос. Однако лучше не принимать резких решений и правильно подобрать образ.

Лунный астропрогноз на 5 мая

Хорошее время для смены имиджа. Изменения в этот день хорошо повлияют на здоровье.

Лунный астропрогноз на 6 мая

Стрижка в этот день может плохо сказаться на вашем здоровье, имидже и настроении.

Лунный астропрогноз на 7 мая

Нейтральный день для визита мастера, однако лучше перенести запись на другой, более благоприятный день.

Лунный астропрогноз на 8 мая

Хороший день для кардинальных изменений. Вы будете довольны любым результатом, можете без опасений выбирать новый образ.

Лунный астропрогноз на 9 мая

Новая прическа в этот день привлечет внимание противоположного пола. Рекомендуется больше внимания уделить именно уходу.

Лунный астропрогноз на 10 мая

Опасный день для смены имиджа. Лучше перенести поход к мастеру на другой день.

Лунный астропрогноз на 11 мая

Любые манипуляции с вашими волосами могут негативно сказаться на общем состоянии здоровья.

Лунный астропрогноз на 12 мая

Хороший день для смены имиджа. Благоприятными в этот день будут любые манипуляции с волосами.

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Лунный астропрогноз на 13 мая

Неудачный день для укорачивания волос. Вместе с ними вы рискуете сократить и свое счастье.

Лунный астропрогноз на 14 мая

Общее состояние волос в этот день улучшится. Не стоит откладывать поход к мастеру на другой день.

Лунный астропрогноз на 15 мая

Новая прическа в этот день может подарить не только хорошие эмоции, но и силу с энергией.

Лунный астропрогноз на 16 мая

Для достижения нужного результата в этот день не обязательно посещать мастера, достаточно будет просто заняться уходом за волосами в домашних условиях.

Лунный астропрогноз на 17 мая

Закрашивание седины будет успешным, так же укрепление волос, осветление, выщипывание бровей.

Лунный астропрогноз на 18 мая

Стрижку в этот день лучше отложить. Есть риск, что после процедуры волосы начнут выпадать, а кончики волос посекутся.

Лунный астропрогноз на 19 мая

Лучше отложить поход к мастеру на другой день, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.

Лунный астропрогноз на 20 мая

Общее состояние волос в этот день значительно улучшится, но есть риск, что негативно скажется на здоровье окрашивание волос.

Лунный астропрогноз на 21 мая

Нейтральный день. Нередко стрижка в этот лунный день становится предвестником неожиданного известия.

Лунный астропрогноз на 22 мая

Стрижка в этот день поможет обрести внутреннюю гармонию. Хорошее время также и для легких окрашиваний.

Лунный астропрогноз на 23 мая

Стричь волосы в этот день можно только в случае, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.

Лунный астропрогноз на 24 мая

Новая прическа в этот день будет легкой и воздушной. Хороший день для завивки и окрашивания волос.

Лунный астропрогноз на 25 мая

Смена длины волос поможет улучшить ваше материальное положение. Не стоит бояться кардинальных изменений, они пойдут вам только на пользу.

Лунный астропрогноз на 26 мая

Чтобы привлечь энергию, необходимо расчесать волосы столько раз, сколько вам полных лет. Это поможет обрести вам внутреннюю гармонию.

Лунный астропрогноз на 27 мая

Благоприятный день для посещения мастера. Если хотите избавиться от трудностей – вам стоит постричься в этот день.

Лунный астропрогноз на 28 мая

Стрижка в этот день позволит избавиться от болезней, также привлечет деньги.

Лунный астропрогноз на 29 мая

Нейтральный день для посещения мастера. Чтобы не спровоцировать конфликт внутри семьи, необходимо отказаться от окрашивания.

Лунный астропрогноз на 30 мая

В этот день общее состояние волос будет хорошим. Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся.

Лунный астропрогноз на 31 мая

Стрижка в этот день поможет избежать выпадения волос. Однако окрашивание лучше перенести на другой, более благоприятный день.

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