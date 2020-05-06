Погода в Украине на сегодня, 6 мая 2020

Погода в Украине 6 мая будет облачной, а местами пройдут сильные грозы.
В западных областях прогнозируют +9-13° днем, ночью от +4° до 7°, ожидаются осадки.
В северных регионах воздух прогреется до +17° днем, ночью столбики термометров опустятся до +9°. Будет дождливо во всех областях.
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В центральных областях температура днем будет составлять +14-16°, ночью до +9°.
В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют от +17° до +21° днем. Ночью ожидается от +10° до +12°. Дожди и грозы ожидаются во всех областях.
В Киеве воздух прогреется до +16° днем, ночью ожидается до +9°. Синоптики прогнозируют осадки.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на неделю.