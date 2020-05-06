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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 7 мая (КАРТА)

Погода в Украине 7 мая будет дождливой, осадки ожидаются во всех областях.

В западных областях прогнозируют от 11 до 15 градусов тепла днем, ночью от 3 до 5 градусов.

В северных регионах воздух прогреется до 14 градусов тепла днем, ночью столбики термометров опустятся до 8 градусов тепла.

В центральных областях температура днем будет составлять 13-17 градусов тепла, ночью ожидается до 9 градусов тепла.

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В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют от 16 до 19 градусов тепла днем. Ночью ожидается от 6 до 10 градусов.

погода

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на неделю.

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