Сюжетный трейлер видеоигры The Last of Us Part 2 опубликовала студия Naughty Dog.

Главным героям, Джоэл и его дочери Элли, приходится выживать в постапокалиптической Америке.

Если верить в спойлеры The Last of Us Part 2, в игре появится новый персонаж — девушка Эбби, которая станет главным врагом Элли.

Читайте: Mount & Blade 2: Bannerlord за 3 часа собрала 100 тыс. игроков

Сюжет будет разворачиваться вокруг трагедии (в трейлере эта история отсутствует), и поэтому Элли будет вынуждена отправиться в путешествие, чтобы отомстить людям, которые разрушили ее жизнь.

Премьера The Last of Us Part 2 на платформе PS4 состоится уже 19 июня.

Интересно, что эксперты отмечают повышение рейтингов популярности The Last of Us Part — по сюжету игры, все человечество поражает опасный вирус, а инфицированные люди становятся зомби.

Недавно Факты ICTV публиковали первый трейлер новой игры Assassin’s Creed Valhalla, выход которой запланирован на осень 2020 года.