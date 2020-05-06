Дмитрий Босов совершил самоубийство

В России покончил с собой известный местный миллиардер Дмитрий Босов. Ему было 52 года.

По словам представителя Следственного комитета, в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен, было найдено его тело с огнестрельным ранением головы.

Рядом с телом лежал пистолет Glock 19 gen 4.

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Как сообщают российские СМИ, Дмитрий Босов стал известным в в 90-е годы как один из участников распределения отечественной алюминиевой промышленности.

Вместе с однокурсниками в 1993 году создал группу Аллтек — частную инвестиционную компанию, которая специализируется на проектах по добыче нефти, угля и антрацита, а также на драгоценных металлах и недвижимости.

Журнал Forbes оценил состояние Дмитрия Босова в $1,1 млрд. В рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86 место.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве нашли застреленным бизнесмена Леонида Вульфа.

Фото: Аллтек