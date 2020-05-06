В Tinder появится функция видеочатов из-за пандемии Covid-19

В приложении Tinder появится функция видеочатов.

Известно, что новый функционал решили ввести из-за пандемии коронавируса, чтобы люди меньше контактировали лично.

Видеочаты в приложении могут появиться к концу июня.

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В Match Group считают, что на фоне пандемии Tinder стал одним из самых востребованных приложений, поскольку позволяет встретить новых людей, не выходя из дома. При этом привычки пользователей, утверждают в компании, меняются, поэтому необходимо предложить им новые функции.

Ранее Факты ICTV писали, что Facebook представила новый программный продукт Messenger Rooms, который является своеобразным ответом сервису Zoom, ставшего популярным на фоне пандемии коронавируса.

Источник: Match Group