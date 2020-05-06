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Факты / Lifestyle

Украина введет паспорта здоровья для туристов, если так будет во всем мире

Если так называемые паспорта здоровья будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, их примеру последует и Украина, заявила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

В то же время, по ее словам, пока нет четкого понимания, “какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить”, нет также четкой процедуры выдачи таких паспортов.

Олеськив сообщила, что сейчас разрабатываются новые санитарно-гигиенические нормы в сфере туризма, которые будут действовать после карантина.

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Среди них – прохождение температурного скрининга, соблюдение расстояния между столиками, количество людей на квадратный метр, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы в определенных местах, ограничения в бассейнах и СПА, дистанция между людьми на пляжах.

– Также станет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький дезинфектор и маску, – добавила она.

Туристическая отрасль несет миллионные убытки, поэтому туроператоры стараются выяснить, с какими странами возможно будет сотрудничать этим летом, чтобы окончательно не потерять сезон. Факты ICTV рассказывали, подорожают ли перелеты после карантина и где можно будет отдохнуть летом.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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