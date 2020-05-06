День матери 2020 в Украине празднуют во второе воскресенье мая. Это отличный повод еще раз напомнить дорогому человеку насколько вы его любите.

Конечно, можно самостоятельно подобрать красивые слова, но до нас это сделали украинские поэты. Их потрясающие и трогательные стихи станут красивым дополнением к вашим поздравлениям.

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В хаті сонячній промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили —

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі — сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу —

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

Василь Симоненко

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Мати моя, мати дорога,

Осінь горить в полях,

Хай ані мжичка; ані юга

Не занесе твій шлях.

Мати моя, голово стара,

Встали багряні дні,

Мчать ешелони біля двора,

Треба спішить мені.

Мати моя, опада сніжок,

Килимом стеле путь,

Хай не завіє твоїх стежок,

Що синові в серце йдуть.

Андрій Малишко

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Я додому пишу нечасто,

хоч забралась в таку далечінь.

Заважає мені то щастя,

то розваги, то просто лінь.

Мамо моя, не сумуй…

Щиру правду тобі скажу —

до неправди душа не лежить:

я ніколи в житті не тужу,

бо не маю від чого тужить.

Мамо моя, повір…

Що не день — то радість нова.

Що не будень — то майже свято.

Що не слово — то щирі слова,

бо у мене друзів багато.

Мамо моя, не тужи…

Не спіткнуся на жодній з доріг,

не зазнаю в житті образи…

Як вернуся на рідний поріг —

чи впізнаєш мене відразу?

Мамо моя, не плач.

Ліна Костенко

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