Ведущий шоу Первое, второе и компот на ICTV, лидер группы ТИК Виктор Бронюк поделился тремя простыми рецептами, которые помогут приготовить вкусные блюда на пикнике.

Глина — секретный компонент эко-блюд

Виктор Бронюк рассказывает, что во время отдыха на природе любит запекать овощи в глине. Хотя можно использовать и обычную землю, главное, чтобы она была без песка и камней.

— Нужно сделать массу немного реже, чем пластилин, обмазать ею баклажан, кабачок, картофель и другие любимые овощи и положить их в огонь. Уже через несколько минут глина или земля подсыхает, а когда продукт готов, то вместе с пленкой снимается кожица, а вы получаете вкусные овощи, приготовленные в экологических условиях.

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На диске от культиватора можно приготовить вкусную жареную картошку

— Любителям зеленого туризма советую приобрести в ближайшем магазине большую сковородку, на которой на открытом костре можно жарить любые любимые продукты. А вместо сковородки можно использовать и обычный диск от агротехнического культиватора. Он ставится прямо на огонь и тогда на нем можно жарить что угодно: грибы, мясо, рыбу, овощи и, конечно, картофель.

Как замариновать шашлык за считанные минуты

По словам Виктора Бронюка, когда нужно быстро замариновать мясо, то на помощь приходят готовые соусы-заправки. Можно брать сливовый маринад на основе соево-имбирного соуса, а для куриных крылышек и бедер лучше всего подходит маринад с томатом и базиликом.

— Пока разгорается костер, погружаете мясо в заправку — и через полчаса уже можно жарить. Получается очень вкусно.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как приготовить шашлык дома.