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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 6 мая, лунный день

В среду, 6 мая, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 15 лунный день.

Благоприятное время для творческой и интеллектуальной деятельности. Также это хорошее время для раскрытия тайн и нахождения потерянных вещей.

Неудачный период для ремонтов и занятий важными делами, которые требуют особой концентрации внимания.

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В 15 лунный день астрологи рекомендуют освобождаться от связей и дел, которые распыляют силы.

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