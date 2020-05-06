В среду, 6 мая, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 15 лунный день.
Благоприятное время для творческой и интеллектуальной деятельности. Также это хорошее время для раскрытия тайн и нахождения потерянных вещей.
Неудачный период для ремонтов и занятий важными делами, которые требуют особой концентрации внимания.
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В 15 лунный день астрологи рекомендуют освобождаться от связей и дел, которые распыляют силы.
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