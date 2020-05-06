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Факты / Lifestyle

С Днем ангела Юрия: поздравления в картинках

Согласно православному церковному календарю, 6 мая чтит память святого Юрия, или Георгия Победоносца – защитника и покровителя всех страждущих, а также домашних животных. С этого дня начинались активные полевые работы.

В этот день особо почитали пастухов – их считали главными помощниками святого Юрия, угощали вкусными блюдами, дарили подарки, деньги.

Кроме того, существовал обычай, чтобы пошел дождь на поле, нужно было облить водой пастуха.

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День ангела Юрия — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Красивые поздравления с Днем ангела Юрия порадуют владельцев этого имени, потому шестого мая не забудьте поздравить знакомых именинников. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления в картинках с Днем Юрия.

День Юрия

День ангела Юрия: поздравления в картинках

Поздравления с Днем Юрия

День ангела Юрия: поздравления в картинках

С Днем ангела Юрия

День ангела Юрия: поздравления в картинках

День Юрия — поздравления в картинках

День ангела Юрия: поздравления в картинках

С Днем ангела Юрия — поздравления

День ангела Юрия: поздравления в картинках

В Украине праздники делятся на государственные и неофициальные, которые не являются выходными днями. Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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