День ангела Юрия: поздравления в картинках

Согласно православному церковному календарю, 6 мая чтит память святого Юрия, или Георгия Победоносца – защитника и покровителя всех страждущих, а также домашних животных. С этого дня начинались активные полевые работы.
В этот день особо почитали пастухов – их считали главными помощниками святого Юрия, угощали вкусными блюдами, дарили подарки, деньги.
Кроме того, существовал обычай, чтобы пошел дождь на поле, нужно было облить водой пастуха.
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День ангела Юрия — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Красивые поздравления с Днем ангела Юрия порадуют владельцев этого имени, потому шестого мая не забудьте поздравить знакомых именинников. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления в картинках с Днем Юрия.
День Юрия
Поздравления с Днем Юрия
С Днем ангела Юрия
День Юрия — поздравления в картинках
С Днем ангела Юрия — поздравления
В Украине праздники делятся на государственные и неофициальные, которые не являются выходными днями. Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.