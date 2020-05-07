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Факты / Lifestyle

Fortnite проведет второй онлайн-концерт. Предыдущий собрал 12,3 млн зрителей

Видеоигра Fortnite объявила о проведении второго онлайн-концерта с участием Дилона Фрэнсиса, Стива Аоки и deadmau5.

Предыдущое такое мероприятие собрало 12,3 млн игроков в одном месте.

Как уверяют разработчики, Вечеринка по-королевски состоится на новой карте игры.

Fortnite — шутер от первого лица, в котором нужно победить всех твоих соперников. Но на новой карте оружие запрещено.

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Авторы предлагают посоревноваться в виртуальных гонках на лодках и пройти воздушную полосу препятствий.

Виртуальные танцы начнутся 8 мая, в 4.00 по Киеву. Для участия нужно установить игру и создать себе игровой профиль.

Как писали Факти ICTV, релизы многих видеоигр отодвинули, из-за чего новинок в ближайшее время будет значительно меньше.

Источник: Fortnite

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