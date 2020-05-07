Какого числа День вышиванки 2020: дата

День вышиванки — достаточно молодой праздник, который отмечают в Украине с 2006 года в третий четверг мая – для сохранения традиций создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.

Дата Дня вышиванки в 2020 году приходится на 21 мая.

Идею акции Всемирный день вышиванки предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.

История же самой вышиванки достигает незапамятных времен. Еще древнегреческий историк Геродот упоминал об элементах вышивки на одежде скифов, живших на землях Украины в VIII веке до н. э., а знаменитый арабский путешественник X века Ибн-Фадлан писал о русах, которые носили вышитую одежду.

Вышивка на протяжении многих веков была в повседневной одежде украинцев и воспринималась как оберег. Считалось, что орнамент защищает от недобрых взглядов, неудач и болезней.

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Сегодня же она стала обязательным атрибутом Дня вышиванки. В этом году из-за карантина не будет таких ярких массовых акций на улицах, как обычно, однако никто не запрещает дома надеть вышиванки всем членам семьи.

Факты ICTV рассказывали, как правильно выбрать вышиванку, и что символизируют ее цвета и узоры.