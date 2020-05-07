В День ангела Сергея принято поздравлять своих близких, друзей и знакомых, которые имеют это имя.

Сергей — это древнеримское имя, что в переводе означает служитель.

Получить поздравления с днем ​​ангела будет рад каждый!

Поэтому мы собрали для вас лучшие поздравления с днем ​​ангела Сергея в открытках и СМС.

*****

Сергей, с праздником! Пусть в жизни будут всегда: любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатка множиться!

*****

С Днем ангела тебя, Сережа,

Мой милый, счастлив будь всегда.

Пусть будет каждый день погожим,

И новое несут года.

*****

Сергей, поздравляю тебя! Пусть задуманное удается, а загаданное — сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки!

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.