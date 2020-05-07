В День ангела Сергея принято поздравлять своих близких, друзей и знакомых, которые имеют это имя.
Сергей — это древнеримское имя, что в переводе означает служитель.
Получить поздравления с днем ангела будет рад каждый!
Поэтому мы собрали для вас лучшие поздравления с днем ангела Сергея в открытках и СМС.
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Сергей, с праздником! Пусть в жизни будут всегда: любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатка множиться!
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С Днем ангела тебя, Сережа,
Мой милый, счастлив будь всегда.
Пусть будет каждый день погожим,
И новое несут года.
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Сергей, поздравляю тебя! Пусть задуманное удается, а загаданное — сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки!
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