Погода на выходные в Украине, 9 и 10 мая 2020

В субботу, 9 мая, небольшие дожди с грозами ожидаются на западе страны, а также в Сумской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Теплее всего будет на Закарпатье — днем столбик термометра поднимется до +19-21, а на северо-востоке Украины температура не будет превышать +13.

Во всех областях, кроме западных регионов, небо будет облачным с прояснениями.

В Киеве дождя не будет, ночью 7-9, а днем 15-17 выше нуля.

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В воскресенье, 10 мая, на всей территории Украины установится солнечная погода, местами возможны осадки.

На западе и в центре температура прогреется до +22, однако ночью будет не так тепло — местами столбик термометра опустится до +4.

В южных областях +19, на севере и востоке +17.

В столице сухо и солнечно, ночью от +7 до +9, днем 20-20 градусов тепла.

Напомним, Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.