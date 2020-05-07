PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Солнце, грозы и +18: какой будет погода на выходные (КАРТА)

В субботу, 9 мая, небольшие дожди с грозами ожидаются на западе страны, а также в Сумской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Теплее всего будет на Закарпатье — днем столбик термометра поднимется до +19-21, а на северо-востоке Украины температура не будет превышать +13.

Во всех областях, кроме западных регионов, небо будет облачным с прояснениями.

В Киеве дождя не будет, ночью 7-9, а днем 15-17 выше нуля.

Погода на выходные в Украине, 9 и 10 мая 2020

Читайте: Во Львовской области выпал снег

В воскресенье, 10 мая, на всей территории Украины установится солнечная погода, местами возможны осадки.

На западе и в центре температура прогреется до +22, однако ночью будет не так тепло — местами столбик термометра опустится до +4.

В южных областях +19, на севере и востоке +17.

В столице сухо и солнечно, ночью от +7 до +9, днем 20-20 градусов тепла.

Погода на выходные в Украине, 9 и 10 мая 2020

Напомним, Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка