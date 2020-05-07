День вышиванки 2020: как выбрать рубашку и что означают узоры и цвета

Ко дню вышиванки 2020 осталось совсем мало времени, и уже пора подумать о наряде – подготовить или же приобрести традиционную вышитую рубашку. Но как выбрать вышиванку для себя?

Покупая рубашку, стоит обращать внимание на фасон и стиль, а также на узоры и цвета вышивки, ведь каждый из них имеет свою символику. В связи с этим Факты ICTV решили рассказать, что значат узоры и цвета на украинской национальной рубашке.

Для украшения рубашек украинцы традиционно использовали растительные мотивы. Что же значат основные растительные узоры на украинских вышиванках?

Берегиня – самый популярный орнамент. Цветущее дерево в вазоне – символ жизни, взаимосвязи и цикличности всего в мире.

– самый популярный орнамент. Цветущее дерево в вазоне – символ жизни, взаимосвязи и цикличности всего в мире. Калина – второй по распространению узор. Ярко-красные плоды символизируют продолжительность рода, возрождение украинской нации.

– второй по распространению узор. Ярко-красные плоды символизируют продолжительность рода, возрождение украинской нации. Дуб – в украинской культуре символизирует мужскую силу, выдержку, стремление и развитие.

– в украинской культуре символизирует мужскую силу, выдержку, стремление и развитие. Виноград символизирует красоту и семейные ценности.

символизирует красоту и семейные ценности. Ружа – солнечный символ, означает вечное обновление.

– солнечный символ, означает вечное обновление. Лилия – является символом девичьей красоты, чистоты и невинности.

– является символом девичьей красоты, чистоты и невинности. Мак – сильный оберег, который защищает от зла.

– сильный оберег, который защищает от зла. Мальвы изображались в виде замкнутого венка, символизируют перерождение.

изображались в виде замкнутого венка, символизируют перерождение. Хмель символизирует юность, развитие и любовь.

символизирует юность, развитие и любовь. Подсолнух – символ солнца, тепла и блага.

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Кроме того, на вышиванках часто изображали птиц. Что же значат эти вышивки?

Соловей или кукушка без пары – символ поиска любви.

– символ поиска любви. Соловей или кукушка на ветке калины означает продолжительность рода.

означает продолжительность рода. Павлины – птицы молодоженов, символизируют семейные ценности и счастье в браке.

– птицы молодоженов, символизируют семейные ценности и счастье в браке. Пара голубей или соколов – символ молодой семьи.

– символ молодой семьи. Ласточка символизирует хорошие вести.

Также популярным мотивом были геометрические символы. Что они означают?

Квадрат символизирует совершенство и порядок.

символизирует совершенство и порядок. Треугольник – сильный оберег, означает Святую Троицу.

– сильный оберег, означает Святую Троицу. Ромб – символ плодородия.

– символ плодородия. Спираль – цикличность времени.

– цикличность времени. Крест – защита от зла.

Также на вышиванках присутствуют космические и природные символы, интересные значения имеют их сочетания.

Солнце и вода означают жизнь.

означают жизнь. Земля, солнце и вода – непрерывность жизни, плодородие.

– непрерывность жизни, плодородие. Звезды – это гармония и упорядоченность мира.

Значение имеют и цвета узоров. Что же значат основные колористические решения на вышиванках?

Белый – невинность, непорочность и чистота.

– невинность, непорочность и чистота. Черный – плодородная земля.

– плодородная земля. Красный – радость и любовь.

– радость и любовь. Желтый – богатство и достаток.

– богатство и достаток. Зеленый – молодость и красота.

– молодость и красота. Голубой – очищение, чистота.

– очищение, чистота. Синий – мощный оберег и очищение.

Напомним, ранее мы писали о значении самых популярных узоров на вышиванке.