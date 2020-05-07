PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Как выбрать вышиванку и что означают узоры и цвета на рубашках

Ко дню вышиванки 2020 осталось совсем мало времени, и уже пора подумать о наряде – подготовить или же приобрести традиционную вышитую рубашку. Но как выбрать вышиванку для себя?

Покупая рубашку, стоит обращать внимание на фасон и стиль, а также на узоры и цвета вышивки, ведь каждый из них имеет свою символику. В связи с этим Факты ICTV решили рассказать, что значат узоры и цвета на украинской национальной рубашке.

Для украшения рубашек украинцы традиционно использовали растительные мотивы. Что же значат основные растительные узоры на украинских вышиванках?

День вышиванки 2020: как выбрать рубашку и что означают узоры и цвета

  • Берегиня – самый популярный орнамент. Цветущее дерево в вазоне – символ жизни, взаимосвязи и цикличности всего в мире.
  • Калина – второй по распространению узор. Ярко-красные плоды символизируют продолжительность рода, возрождение украинской нации.
  • Дуб – в украинской культуре символизирует мужскую силу, выдержку, стремление и развитие.
  • Виноград символизирует красоту и семейные ценности.
  • Ружа – солнечный символ, означает вечное обновление.
  • Лилия – является символом девичьей красоты, чистоты и невинности.
  • Мак – сильный оберег, который защищает от зла.
  • Мальвы изображались в виде замкнутого венка, символизируют перерождение.
  • Хмель символизирует юность, развитие и любовь.
  • Подсолнух – символ солнца, тепла и блага.

Читайте: Первый QR-код нации. Как зашифровать в вышиванке свое имя и фамилию (ТЕСТ)

Кроме того, на вышиванках часто изображали птиц. Что же значат эти вышивки?

  • Соловей или кукушка без пары – символ поиска любви.
  • Соловей или кукушка на ветке калины означает продолжительность рода.
  • Павлины – птицы молодоженов, символизируют семейные ценности и счастье в браке.
  • Пара голубей или соколов – символ молодой семьи.
  • Ласточка символизирует хорошие вести.

День вышиванки 2020: как выбрать рубашку и что означают узоры и цвета

Также популярным мотивом были геометрические символы. Что они означают?

  • Квадрат символизирует совершенство и порядок.
  • Треугольник – сильный оберег, означает Святую Троицу.
  • Ромб – символ плодородия.
  • Спираль – цикличность времени.
  • Крест – защита от зла.

Также на вышиванках присутствуют космические и природные символы, интересные значения имеют их сочетания.

  • Солнце и вода означают жизнь.
  • Земля, солнце и вода – непрерывность жизни, плодородие.
  • Звезды – это гармония и упорядоченность мира.

Значение имеют и цвета узоров. Что же значат основные колористические решения на вышиванках?

  • Белый – невинность, непорочность и чистота.
  • Черный – плодородная земля.
  • Красный – радость и любовь.
  • Желтый – богатство и достаток.
  • Зеленый – молодость и красота.
  • Голубой – очищение, чистота.
  • Синий – мощный оберег и очищение.

Напомним, ранее мы писали о значении самых популярных узоров на вышиванке.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка