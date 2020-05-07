День вышиванки 2020: как выбрать рубашку и что означают узоры и цвета

Ко дню вышиванки 2020 осталось совсем мало времени, и уже пора подумать о наряде – подготовить или же приобрести традиционную вышитую рубашку. Но как выбрать вышиванку для себя?
Покупая рубашку, стоит обращать внимание на фасон и стиль, а также на узоры и цвета вышивки, ведь каждый из них имеет свою символику. В связи с этим Факты ICTV решили рассказать, что значат узоры и цвета на украинской национальной рубашке.
Для украшения рубашек украинцы традиционно использовали растительные мотивы. Что же значат основные растительные узоры на украинских вышиванках?
- Берегиня – самый популярный орнамент. Цветущее дерево в вазоне – символ жизни, взаимосвязи и цикличности всего в мире.
- Калина – второй по распространению узор. Ярко-красные плоды символизируют продолжительность рода, возрождение украинской нации.
- Дуб – в украинской культуре символизирует мужскую силу, выдержку, стремление и развитие.
- Виноград символизирует красоту и семейные ценности.
- Ружа – солнечный символ, означает вечное обновление.
- Лилия – является символом девичьей красоты, чистоты и невинности.
- Мак – сильный оберег, который защищает от зла.
- Мальвы изображались в виде замкнутого венка, символизируют перерождение.
- Хмель символизирует юность, развитие и любовь.
- Подсолнух – символ солнца, тепла и блага.
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Кроме того, на вышиванках часто изображали птиц. Что же значат эти вышивки?
- Соловей или кукушка без пары – символ поиска любви.
- Соловей или кукушка на ветке калины означает продолжительность рода.
- Павлины – птицы молодоженов, символизируют семейные ценности и счастье в браке.
- Пара голубей или соколов – символ молодой семьи.
- Ласточка символизирует хорошие вести.
Также популярным мотивом были геометрические символы. Что они означают?
- Квадрат символизирует совершенство и порядок.
- Треугольник – сильный оберег, означает Святую Троицу.
- Ромб – символ плодородия.
- Спираль – цикличность времени.
- Крест – защита от зла.
Также на вышиванках присутствуют космические и природные символы, интересные значения имеют их сочетания.
- Солнце и вода означают жизнь.
- Земля, солнце и вода – непрерывность жизни, плодородие.
- Звезды – это гармония и упорядоченность мира.
Значение имеют и цвета узоров. Что же значат основные колористические решения на вышиванках?
- Белый – невинность, непорочность и чистота.
- Черный – плодородная земля.
- Красный – радость и любовь.
- Желтый – богатство и достаток.
- Зеленый – молодость и красота.
- Голубой – очищение, чистота.
- Синий – мощный оберег и очищение.
Напомним, ранее мы писали о значении самых популярных узоров на вышиванке.